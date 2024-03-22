Египет осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

В МИД Египта осудили теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, следует из сообщения ведомства.

«Египет осуждает теракт в концертном зале под Москвой... Правительство и народ выражают глубокие и искренние соболезнования правительству и народу России», — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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