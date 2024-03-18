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Гендиректор МИД ЮАР посетит Киев в рамках дипломатического поиска решения конфликта

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Генеральный директор Министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Зейн Дангор совершит визит в Киев на текущей неделе в рамках дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Гендиректор МИД ЮАР посетит Киев в рамках дипломатического поиска решения конфликта
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД ЮАР.

Вместе с ним на Украину направится советник президента ЮАР по правовым вопросам Нокухания Джеле.

«В среду, 20 марта 2024 года, они присоединятся к другим международным партнёрам на переговорах с высокопоставленными украинскими чиновниками», — заявили в южноафриканском внешнеполитическом ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.

В феврале замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.

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