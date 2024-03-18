Гендиректор МИД ЮАР посетит Киев в рамках дипломатического поиска решения конфликта
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД ЮАР.
Вместе с ним на Украину направится советник президента ЮАР по правовым вопросам Нокухания Джеле.
«В среду, 20 марта 2024 года, они присоединятся к другим международным партнёрам на переговорах с высокопоставленными украинскими чиновниками», — заявили в южноафриканском внешнеполитическом ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.
В феврале замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.