Гендиректор МИД ЮАР посетит Киев в рамках дипломатического поиска решения конфликта

Генеральный директор Министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Зейн Дангор совершит визит в Киев на текущей неделе в рамках дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД ЮАР.

Вместе с ним на Украину направится советник президента ЮАР по правовым вопросам Нокухания Джеле.

«В среду, 20 марта 2024 года, они присоединятся к другим международным партнёрам на переговорах с высокопоставленными украинскими чиновниками», — заявили в южноафриканском внешнеполитическом ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.

В феврале замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.