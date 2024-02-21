МИД: Россия не слышала о новых мирных инициативах по Украине за последнее время

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью РИА Новости, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.

«Откровенно говоря, за последние несколько месяцев мы ничего не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что с начала СВО с подобными инициативами выступили порядка двадцати государств и региональных объединений.

«Многие из представленных ими идей содержали немало принципиальных моментов, которые мы разделяем», — добавил Галузин.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что африканские лидеры попробуют убедить Владимира Зеленского начать переговоры.

Также американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта необходимо было заключить ещё год назад.