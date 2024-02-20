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Маск заявил, что мирное соглашение по Украине нужно было заключить год назад

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Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта необходимо было заключить ещё год назад.
Маск заявил, что мирное соглашение по Украине нужно было заключить год назад
  • © AP Photo / Jae C. Hong

Таким образом Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter) на публикацию с призывом прекратить огонь и начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад», — написал предприниматель. 

Маск добавил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся всё слабее.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.

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