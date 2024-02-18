Путин заявил, что Россия готова к диалогу по Украине

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.