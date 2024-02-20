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Посол ЮАР: африканские лидеры попробуют убедить Зеленского начать переговоры

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Лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине намерены посетить с визитом Украину и Россию и убедить Владимира Зеленского в необходимости начать переговоры с Москвой, заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку.
Посол ЮАР: африканские лидеры попробуют убедить Зеленского начать переговоры
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

«Зеленский подписал указ, который не позволяет ему вести переговоры с Путиным... Африканские лидеры будут работать над тем, как разрешить эту проблему. Поэтому следующий раунд переговоров начнётся в Киеве», — сказал он ТАСС.

По словам дипломата, лидеры африканских стран приедут на Украину, чтобы донести позицию, озвученную в Петербурге президентом России Владимиром Путиным. В дальнейшем планируется визит в Москву.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.

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