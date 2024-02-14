Bloomberg: ЕС не сможет сам обеспечивать безопасность ещё минимум десять лет

Страны Европы не смогут обеспечивать свою безопасность без помощи Соединённых Штатов ещё по меньшей мере в течение десяти лет.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, высокопоставленные европейские чиновники понимают, что не должны рассчитывать на Вашингтон в случае необходимости защиты Европы.

«Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере в десятилетии от возможности защищаться без (американской. — RT) помощи», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что, если бы Европа сейчас была втянута в вооружённый конфликт, она бы полностью зависела от США в целом ряде аспектов.

Ранее газета Politico писала, что Европа не сможет защититься без помощи США — для замены американского потенциала в НАТО потребуются десятилетия и миллиарды инвестиций.