Bloomberg: ЕС не сможет сам обеспечивать безопасность ещё минимум десять лет
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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишет агентство, высокопоставленные европейские чиновники понимают, что не должны рассчитывать на Вашингтон в случае необходимости защиты Европы.
«Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере в десятилетии от возможности защищаться без (американской. — RT) помощи», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что, если бы Европа сейчас была втянута в вооружённый конфликт, она бы полностью зависела от США в целом ряде аспектов.
Ранее газета Politico писала, что Европа не сможет защититься без помощи США — для замены американского потенциала в НАТО потребуются десятилетия и миллиарды инвестиций.