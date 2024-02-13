Politico: Европа не сможет защитить себя без помощи со стороны США
- AP
«Смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя без руководящей руки Вашингтона? История наводит на мысль, что они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос», — утверждает он.
По словам журналиста, после поражения Дональда Трампа на выборах для европейцев «всё стало как прежде». Страны Евросоюза не смогли нарастить число вооружений, и Европа «спряталась за американской юбкой».
«Чтобы заменить американский потенциал в НАТО, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды», — заключил Карничниг.
Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Европа должна готовиться защищать себя без помощи США.