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Politico: Европа не сможет защитить себя без помощи со стороны США

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Европа не сможет защититься без помощи США — для замены американского потенциала в НАТО потребуются десятилетия и миллиарды инвестиций, заявил обозреватель Politico Мэттью Карничниг.
Politico: Европа не сможет защитить себя без помощи со стороны США
  • AP

«Смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя без руководящей руки Вашингтона? История наводит на мысль, что они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос», — утверждает он.

По словам журналиста, после поражения Дональда Трампа на выборах для европейцев «всё стало как прежде». Страны Евросоюза не смогли нарастить число вооружений, и Европа «спряталась за американской юбкой».

«Чтобы заменить американский потенциал в НАТО, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды», — заключил Карничниг.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Европа должна готовиться защищать себя без помощи США.

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