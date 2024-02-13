Politico: Европа не сможет защитить себя без помощи со стороны США

Европа не сможет защититься без помощи США — для замены американского потенциала в НАТО потребуются десятилетия и миллиарды инвестиций, заявил обозреватель Politico Мэттью Карничниг.

«Смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя без руководящей руки Вашингтона? История наводит на мысль, что они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос», — утверждает он.

По словам журналиста, после поражения Дональда Трампа на выборах для европейцев «всё стало как прежде». Страны Евросоюза не смогли нарастить число вооружений, и Европа «спряталась за американской юбкой».

«Чтобы заменить американский потенциал в НАТО, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды», — заключил Карничниг.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Европа должна готовиться защищать себя без помощи США.