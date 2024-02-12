RT в Telegram
Подпишись

МИД Франции: Европа должна готовиться защищать себя без помощи США

Короткая ссылка
Европейским странам пора готовиться к тому, чтобы самостоятельно защищать себя, не рассчитывая на помощь США, считает глава МИД Франции Стефан Сежурне.
МИД Франции: Европа должна готовиться защищать себя без помощи США
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

На пресс-конференции с главами МИД ФРГ и Польши он отмети, что Евросоюз не должен зависеть от результатов выборов в третьих странах.

«Ничто не должно нам мешать на европейском уровне готовиться к тому, чтобы погасить шок от развития ситуации по сценарию, описанному Дональдом Трампом», — цитирует его ТАСС.

Он призвал «создавать собственную оборонную индустрию» и готовиться к «возможному конфликту».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее пожаловался на высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе и о России, отметив, что подобные заявления «подрывают всю безопасность» военного блока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить