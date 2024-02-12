МИД Франции: Европа должна готовиться защищать себя без помощи США
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На пресс-конференции с главами МИД ФРГ и Польши он отмети, что Евросоюз не должен зависеть от результатов выборов в третьих странах.
«Ничто не должно нам мешать на европейском уровне готовиться к тому, чтобы погасить шок от развития ситуации по сценарию, описанному Дональдом Трампом», — цитирует его ТАСС.
Он призвал «создавать собственную оборонную индустрию» и готовиться к «возможному конфликту».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее пожаловался на высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе и о России, отметив, что подобные заявления «подрывают всю безопасность» военного блока.