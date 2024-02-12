Столтенберг пожаловался на высказывания Трампа о нежелании помогать НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пожаловался на высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе и о России, отметив, что подобные заявления «подрывают всю безопасность» военного блока.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — цитирует Столтенберга The Hill.

Газета пишет, что речь идёт о следующих словах Трампа: «Я бы не стал тебя защищать. В действительности я бы посоветовал им (России. — RT) делать всё, что они, чёрт возьми, хотят».

Как поясняет Politico, таким образом Трамп критически высказался в адрес стран НАТО, которые отказываются вкладывать больше денег в безопасность альянса, а во время выступления в Южной Каролине он выстроил гипотетический диалог с одной из таких стран.

После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что «поощрение вторжений» на территорию ближайших союзников США является «ужасающим и безумным».