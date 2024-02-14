Россия поддерживает контакты с Ватиканом по вопросам с детьми в зоне СВО
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«Ведётся совместная работа уполномоченного при президенте Российской Федерации Марии Львовой-Беловой и кардинала Маттео Дзуппи по детям, эвакуированным из зоны СВО», — сказал он в интервью ТАСС.
Кроме того, по словам дипломата, изучаются переданные через Ватикан сведения об украинских детях, которых разыскивают родственники на Украине.
Ранее в издании «Зеркало недели» заявили, что всё чаще в Европе у украинских беженцев отбирают детей.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Киев не помогает украинским беженцам вернуть изъятых в Европе детей.