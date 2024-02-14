Россия поддерживает контакты с Ватиканом по вопросам с детьми в зоне СВО

Москва контактирует с Ватиканом по вопросам, связанным с детьми в зоне СВО, заявил посол России Иван Солтановский.

«Ведётся совместная работа уполномоченного при президенте Российской Федерации Марии Львовой-Беловой и кардинала Маттео Дзуппи по детям, эвакуированным из зоны СВО», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам дипломата, изучаются переданные через Ватикан сведения об украинских детях, которых разыскивают родственники на Украине.

Ранее в издании «Зеркало недели» заявили, что всё чаще в Европе у украинских беженцев отбирают детей.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Киев не помогает украинским беженцам вернуть изъятых в Европе детей.