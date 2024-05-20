Востоковед Геворгян допустила усиление атак на Иран через западные прокси

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян рассказала в беседе с RT, какие изменения могут ожидать Иран в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси.

«Что касается внутренней политики, то понятно, что внеочередные выборы актуализируют политическую борьбу, которая в Иране достаточно острая, мы это помним по прежним выборам. Что же касается внешнего контура, с моей точки зрения, по крайней мере сейчас, пока верховным главой исламской республики остаётся Али Хаменеи, я этих изменений пока не вижу», — отметила специалист.

При этом, по её мнению, подобных изменений ожидают на Западе.

«(Они. — RT) надеются на некие пятые колонны, на террористические группы, которые регулярно нападают на иранских военнослужащих, пограничников и бойцов Корпуса стражей Исламской революции, это и правда происходит. Но сейчас, в этих условиях, я не вижу никаких признаков того, что иранское руководство сменит курс или, по крайней мере, внутри страны произойдёт дестабилизация», — добавила политолог.

Она добавила, что Запад может использовать свои прокси для террористических атак, что делалось и раньше.

«В том числе, понятно, что за этими атаками стоял Израиль в немалой степени, о чём писали иранские средства массовой информации и говорили политики. Я полагаю, что эти атаки могут участиться как раз сейчас на этом фоне», — заявила собеседница RT.

Кроме того, Геворгян охарактеризовала Раиси как человека очень консервативного, но при этом современного.

«И, с одной стороны, он по внешнему контуру проявлял достаточную твёрдость, с другой стороны, был сторонником возобновления соглашения об иранской ядерной программе. Поэтому здесь надо отметить некоторую взвешенность того же Раиси. Что же касается внутренних требований, то при Раиси была отменена полиция нравов. И он в этом сыграл достаточно серьёзную роль, поэтому представление его как консерватора, который, как бы сказать, сторонник некой архаизации страны, оно в корне неверно», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.

20 мая утром стало известно о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и сопровождавших его лиц при крушении вертолёта. Среди погибших был и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.