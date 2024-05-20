Кадыров заявил, что Раиси знали и уважали во всём мусульманском мире

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президента Ирана Ибрагима Раиси знали и уважали во всём мусульманском мире.

«Благодаря его усилиям укреплялись и получили новый виток развития дружеские и деловые отношения между Российской Федерацией и Республикой Иран. Несомненно, его уход — невосполнимая утрата для всех нас», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров от имени чеченского народа и от себя лично выразил соболезнования семье, родным и близким Раиси, а также семьям погибших в этой ужасной катастрофе и всему иранскому народу.

Ранее в Иране был объявлен пятидневный траур в связи с гибелью Раиси и сопровождавших его лиц.