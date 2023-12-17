«Зеркало недели»: всё чаще в Европе у украинских беженцев отбирают детей
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«Я не могу однозначно назвать причины этого явления, но, безусловно, выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя», — приводит её слова издание «Зеркало недели».
Семёнова подчеркнула, что зафиксирован третий случай, когда у матери со статусом временной защиты отбирают ребёнка прямо в роддоме.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с момента начала конфликта Украину покинули примерно 6,3 млн её граждан.