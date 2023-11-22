Еxxpress: с 2022 года 650 тысяч украинцев, годных к военной службе, приехали в ЕС

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала конфликта Украину покинули примерно 6,3 млн её граждан.

Большинство из них — женщины и дети. Однако Евростат, статистическая служба Европейского союза, сообщает, что всего в 27 государствах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тыс. украинских беженцев мужского пола и призывного возраста.

Об этом пишет Exxpress.

Издание отмечает, что кто-то из них приехал в Европу в статусе беженцев, кто-то — с поддельными документами или с помощью контрабандистов, поэтому реальное число уклонистов от службы может быть намного больше.

Подробнее — в материале ИноТВ.

В конце сентября Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища украинцам.

Совет ЕС согласился на продление временной защиты для людей, которые спасаются от конфликта на Украине, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025-го.