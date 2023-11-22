RT в Telegram
Подпишись

Еxxpress: с 2022 года 650 тысяч украинцев, годных к военной службе, приехали в ЕС

Короткая ссылка
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала конфликта Украину покинули примерно 6,3 млн её граждан.
Еxxpress: с 2022 года 650 тысяч украинцев, годных к военной службе, приехали в ЕС
  • AFP

Большинство из них — женщины и дети. Однако Евростат, статистическая служба Европейского союза, сообщает, что всего в 27 государствах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тыс. украинских беженцев мужского пола и призывного возраста.

Об этом пишет Exxpress.

Издание отмечает, что кто-то из них приехал в Европу в статусе беженцев, кто-то — с поддельными документами или с помощью контрабандистов, поэтому реальное число уклонистов от службы может быть намного больше.

Подробнее — в материале ИноТВ.

В конце сентября Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища украинцам.

Совет ЕС согласился на продление временной защиты для людей, которые спасаются от конфликта на Украине, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить