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ЕС продлил на год спецмеханизм предоставления убежища украинцам

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Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища украинцам.
ЕС продлил на год спецмеханизм предоставления убежища украинцам
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проводится в Брюсселе.

Отмечается, что в ЕС проживают в настоящее время более 4 млн беженцев с Украины.

В сообщении говорится, что Совет ЕС согласился на продление временной защиты для людей, которые спасаются от конфликта на Украине, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025-го, пишет ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить механизм предоставления украинцам убежища ещё на один год.

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