ЕС продлил на год спецмеханизм предоставления убежища украинцам

Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища украинцам.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проводится в Брюсселе.

Отмечается, что в ЕС проживают в настоящее время более 4 млн беженцев с Украины.

В сообщении говорится, что Совет ЕС согласился на продление временной защиты для людей, которые спасаются от конфликта на Украине, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025-го, пишет ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить механизм предоставления украинцам убежища ещё на один год.