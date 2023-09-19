ЕК предложила продлить на год спецмеханизм предоставления убежища украинцам

В Еврокомиссии предложили продлить механизм предоставления украинцам убежища ещё на один год.

«ЕК предлагает сегодня продлить временную защиту для людей... с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Это обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 млн человек, пользующихся защитой по всему ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит продлить специальный механизм предоставления убежища украинцам.