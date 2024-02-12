Загранучреждения Украины не помогают семьям украинских беженцев, у которых европейские власти изъяли детей.

Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, украинские власти не могут поднимать данные «неудобные» сюжеты в разговоре с теми странами, которые оказывают помощь Киеву.

«По факту украинские загранучреждения... просто разводят руками и чаще всего говорят: «Даже не обращайтесь к нам, потому что у нас связаны руки», — сказал Полянский.

Ранее в издании «Зеркало недели» заявили, что всё чаще в Европе у украинских беженцев отбирают детей.