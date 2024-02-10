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Экс-глава Минюста Венгрии Варга отозвала мандат после скандала с помилованием

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Бывший глава Министерства юстиции Венгрии Юдит Варга объявила об отказе от депутатского мандата и ухода из политики из-за того, что вслед за венгерским президентом Каталин Новак подписала помилование мужчине, замешанному в деле о педофилии.
Экс-глава Минюста Венгрии Варга отозвала мандат после скандала с помилованием
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом она написала в своих социальных сетях.

Варга заявила, что берёт на себя полную ответственность за подписание решения Новак о помиловании. 

«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата», — говорится в сообщении.

Варга уточнила, что для вступления в силу документа о помиловании необходима была контрподпись главы Минюста, которую она поставила.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку.

Отставка проходит на фоне скандала с помилованием мужчины, осуждённого за сокрытие информации о сексуальном насилии в детском доме.

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