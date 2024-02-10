Экс-глава Минюста Венгрии Варга отозвала мандат после скандала с помилованием
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Об этом она написала в своих социальных сетях.
Варга заявила, что берёт на себя полную ответственность за подписание решения Новак о помиловании.
«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата», — говорится в сообщении.
Варга уточнила, что для вступления в силу документа о помиловании необходима была контрподпись главы Минюста, которую она поставила.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку.
Отставка проходит на фоне скандала с помилованием мужчины, осуждённого за сокрытие информации о сексуальном насилии в детском доме.