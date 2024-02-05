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Москалькова: омбудсмен Украины не ответил на запрос о сбитом Ил-76

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на её запрос о самолёте Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту.
Москалькова: омбудсмен Украины не ответил на запрос о сбитом Ил-76
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил», — сообщила она.

Москалькова подчеркнула, что такая позиция Киева свидетельствует о её «преступном безразличии» к жизням беззащитных людей.

Она также обратилась к международному правозащитному сообществу, зарубежным СМИ и политикам, отметив, что, игнорируя факты геноцида мирного населения со стороны Киева, они невольно становятся соучастниками преступлений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки ВСУ на Ил-76.

Госдеп США отказался комментировать данные о том, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского ЗРК Patriot.

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