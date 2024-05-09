Путин пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Россию с госвизитом
На встрече с лидером западноафриканской республики Путин обратил внимание, что его коллега уже не в первый раз посещает Россию, но не с государственным визитом.
«Я с удовольствием приглашаю посетить Российскую Федерацию с государственным визитом. Мы с вами договоримся — в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем», — цитирует Путина ТАСС.
Также в ходе встречи глава государства заявил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.