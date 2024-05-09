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Путин пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Россию с госвизитом

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Президент России Владимир Путин предложил лидеру Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить страну с государственным визитом.

На встрече с лидером западноафриканской республики Путин обратил внимание, что его коллега уже не в первый раз посещает Россию, но не с государственным визитом.

«Я с удовольствием приглашаю посетить Российскую Федерацию с государственным визитом. Мы с вами договоримся — в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем», — цитирует Путина ТАСС.

Также в ходе встречи глава государства заявил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.

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