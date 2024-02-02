Песков заявил об отсутствии откликов на призыв к расследованию атаки на Ил-76

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки ВСУ на Ил-76.

«Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента», — сообщил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на проведении международного расследования нападения ВСУ на Ил-76 с российским экипажем и украинскими пленными. Вместе с этим в Кремле отметили, что страны Запада отказываются принять участие в таком расследовании, поскольку боятся «выйти на себя».