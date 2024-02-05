США отказались комментировать данные об уничтожении Ил-76 при помощи ЗРК Patriot

Госдеп США отказался комментировать данные о том, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского ЗРК Patriot.

Об этом пишет ТАСС.

«Пусть об этом говорят наши партнёры на Украине», — сказал в ходе брифинга заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

Ранее экспертиза и данные чёрных ящиков подтвердили факт атаки украинских войск на самолёт Ил-76 с помощью американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не нужна правда о крушении Ил-76 в Белгородской области.