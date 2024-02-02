Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не нужна правда о крушении Ил-76 в Белгородской области.

«Наши следственные органы предоставили соответствующие материалы. Самое интересное, как формулирует это Запад: «Как вы сделаете так, чтобы вам поверили?» Насколько они далеки от любой правовой процедуры, любого правового сознания, если не говорят: «Предъявите доказательства, давайте обменяемся информацией». Нет, они через журналистов и представителей в международных организациях формулируют свой тезис так, как я сказала», — заявила Захарова в беседе с телеканалом «360».

По её словам, западная сторона не предъявляет фактов.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военные поразили российский самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.