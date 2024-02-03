Экстренные службы: факт атаки на Ил-76 с Patriot доказан

Экспертиза и данные чёрных ящиков подтвердили факт атаки украинских войск на самолёт Ил-76 с помощью американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Также он отметил, что нет необходимости делать полную выкладку фрагментов самолёта. По словам представителя, все средства объективного контроля были расшифрованы.

«По поражающим элементам всё понятно, всё есть: и элементы, и обломки ракет», — заявил он.

24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.