Лукашенко: Запад готов на сделку с любым злом ради господства
- РИА Новости
Белорусский лидер подчеркнул, что аналогичную картину можно было наблюдать перед началом Великой Отечественной войны. И теперь, по словам Лукашенко, ужасающий опыт апологетов Третьего рейха уже нашёл на Западе своих последователей.
«Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и чёрных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощрённо», — приводятся его слова в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее белорусский лидер заявил, что мир никогда не был настолько близок к порогу ядерной войны.