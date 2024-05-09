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Лукашенко: Запад готов на сделку с любым злом ради господства

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Коллективный Запад, стремясь сохранить господство, готов пойти на сделку с любым злом. Об этом на проходящей на площади Победы в центре Минска церемонии в честь 9 Мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: Запад готов на сделку с любым злом ради господства
  • РИА Новости

Белорусский лидер подчеркнул, что аналогичную картину можно было наблюдать перед началом Великой Отечественной войны. И теперь, по словам Лукашенко, ужасающий опыт апологетов Третьего рейха уже нашёл на Западе своих последователей.

«Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и чёрных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощрённо», — приводятся его слова в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее белорусский лидер заявил, что мир никогда не был настолько близок к порогу ядерной войны.

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