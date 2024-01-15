Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле с 15 января станет платным для иностранных туристов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такая мера будет принята спустя три с половиной года после превращения музея в религиозный объект.

Отмечается, что билет в Айя-Софию будет стоить €25. Для граждан Турции вход будет бесплатным.

В 2020 году турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.

Позже он заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции.