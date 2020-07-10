Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть. Об этом он сообщил в своём Twitter.
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
  • Reuters

В частности, Эрдоган подписал документ о передаче Айя-Софии Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения.

Копию документа он опубликовал в своём Twitter.

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

Русская православная церковь выразила сожаление в связи с тем, что обеспокоенность православных церквей о статусе собора Святой Софии в Стамбуле не была услышана в Анкаре.

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