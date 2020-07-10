В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии

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В Русской православной церкви выразили сожаление в связи с тем, что обеспокоенность поместных православных церквей касательно смены статуса собора Святой Софии в Стамбуле не была услышана турецкими властями.
В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

«Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана», — сказал он.

Легойда добавил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 июля в своём заявлении отмечал, что «данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к ещё большим разделениям».

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Это решение позволит турецким властям превратить Айя-Софию в мечеть.

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