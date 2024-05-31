Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Грайвороне пострадал мирный житель
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«Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА. В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель», — написал он в Telegram.
Гладков уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение нижних конечностей.
Кроме того, в результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.