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Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Грайвороне пострадал мирный житель

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Город Грайворон Белгородской области атаковали три украинских БПЛА, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Грайвороне пострадал мирный житель
  • © РИА Новости / Антон Вергун

«Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА. В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что у пострадавшего осколочное ранение нижних конечностей.

Кроме того, в результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.

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