Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон», — заявил глава региона.
При этом он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, хотя при нападении были повреждены здание детского сада, а также одна машина.
Ранее сообщалось, что женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ.