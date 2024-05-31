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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

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Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде.
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
  • © Настоящий Гладков/Telegram

Об этом он написал в своём Telegram.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон», — заявил глава региона.

При этом он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, хотя при нападении были повреждены здание детского сада, а также одна машина. 

Ранее сообщалось, что женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

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