Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон», — заявил глава региона.

При этом он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, хотя при нападении были повреждены здание детского сада, а также одна машина.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ.