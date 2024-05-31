МИД Словакии: Фицо может вернуться к обязанностям через несколько месяцев
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Его слова приводит информационное агентство TASR.
«Его [Фицо] состояние здоровья, слава богу, улучшается, но в любом случае ему потребуется ещё несколько месяцев, чтобы он смог полностью вернуться к выполнению обязанностей премьера», — отметил Бланар.
Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.
31 мая врачи подтвердили, что Фицо уже переведён на домашнее лечение.