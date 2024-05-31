RT в Telegram
Подпишись

МИД Словакии: Фицо может вернуться к обязанностям через несколько месяцев

Короткая ссылка
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, может вернуться к выполнению своих обязанностей через несколько месяцев.
МИД Словакии: Фицо может вернуться к обязанностям через несколько месяцев
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Его слова приводит информационное агентство TASR.

«Его [Фицо] состояние здоровья, слава богу, улучшается, но в любом случае ему потребуется ещё несколько месяцев, чтобы он смог полностью вернуться к выполнению обязанностей премьера», — отметил Бланар.

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.

31 мая врачи подтвердили, что Фицо уже переведён на домашнее лечение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить