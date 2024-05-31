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Врачи подтвердили, что Фицо переведён на домашнее лечение

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо действительно переведён из больницы домой в Братиславу, где он продолжит восстанавливаться, подтвердили врачи.
Врачи подтвердили, что Фицо переведён на домашнее лечение
  • © AP Photo / Denes Erdos

«Позвольте вас проинформировать о том, что господин премьер уже переведён на домашний уход», — говорится в заявлении больницы.

Врачи пожелали Фицо сил и «положительной энергии».

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.

В МВД отмечали, что злоумышленник ранее участвовал в антиправительственных протестах. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал его проукраинским.

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