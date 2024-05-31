Врачи подтвердили, что Фицо переведён на домашнее лечение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо действительно переведён из больницы домой в Братиславу, где он продолжит восстанавливаться, подтвердили врачи.

«Позвольте вас проинформировать о том, что господин премьер уже переведён на домашний уход», — говорится в заявлении больницы.

Врачи пожелали Фицо сил и «положительной энергии».

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.

В МВД отмечали, что злоумышленник ранее участвовал в антиправительственных протестах. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал его проукраинским.