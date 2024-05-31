Врачи подтвердили, что Фицо переведён на домашнее лечение
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«Позвольте вас проинформировать о том, что господин премьер уже переведён на домашний уход», — говорится в заявлении больницы.
Врачи пожелали Фицо сил и «положительной энергии».
Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.
В МВД отмечали, что злоумышленник ранее участвовал в антиправительственных протестах. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал его проукраинским.