Вице-спикер парламента Словакии назвал «проукраинским» стрелявшего в Фицо
- AP
Речь идёт о 71-летнем Юрае Цинтуле.
«SME в сегодняшней статье отмечает, что россияне называют Цинтулу проукраинским. Но в этом они абсолютно правы. Он был проукраинским», — заявил вице-спикер парламента.
Адвокат Мартина Чиерна, назначенная Цинтуле, отказалась защищать его в суде «по личным причинам».
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка не исключил, что покушение на Фицо может быть переквалифицировано на теракт.