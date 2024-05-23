Вице-спикер парламента Словакии назвал «проукраинским» стрелявшего в Фицо

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал проукраинским мужчину, который стрелял в премьера республики Роберта Фицо.

Речь идёт о 71-летнем Юрае Цинтуле.

«SME в сегодняшней статье отмечает, что россияне называют Цинтулу проукраинским. Но в этом они абсолютно правы. Он был проукраинским», — заявил вице-спикер парламента.

Адвокат Мартина Чиерна, назначенная Цинтуле, отказалась защищать его в суде «по личным причинам».

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка не исключил, что покушение на Фицо может быть переквалифицировано на теракт.