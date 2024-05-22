Генпрокурор Словакии не исключил переквалификацию покушения на Фицо на теракт

Генпрокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано с «попытки преднамеренного убийства» на теракт.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, общественность интересуется, почему данное преступление не квалифицируется как теракт.

«Эта квалификация в будущем не исключена, но только на основе анализа улик», — заявил Жилинка.

Ранее следователи в Словакии начали проверять версию о том, что совершивший покушение на Фицо действовал не один.

Как заявили в СВР России, покушение на Фицо показывает, что глобалистские западные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов.