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СВР: покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору

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Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские западные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявили в СВР России.
СВР: покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору
  • РИА Новости

В российском ведомстве отметили, что поступающие в СВР данные говорят о растущем раздражении руководства Соединённых Штатов и Евросоюза изменениями геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил. 

Как отмечается в заявлении, покушение на Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не получается сохранить свою гегемонию цивилизованными методами, переходят к открытому «политическому террору» против своих оппонентов.

Преступление против премьер-министра Словакии наводит на аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые пытались идти против мейнстрима, добавили в СВР.

В ведомстве также заявили, что госорганы США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе.

Ранее следователи в Словакии начали проверять версию о том, что совершивший покушение на Фицо действовал не один.

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