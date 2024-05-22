СВР: США пытаются включиться в расследование покушения на премьера Словакии Фицо

Госорганы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе, заявили в Службе внешней разведки России.

Как рассказали в ведомстве, расследование теракта продолжается и в связи с этим Соединённые Штаты и их европейские союзники настойчиво пытаются навязать версию «преступника-одиночки», который недоволен «снижением уровня демократии» в Словакии.

«По имеющимся в СВР России данным, американские госорганы уже стремятся подключиться к расследованию, чтобы направить его в «нужное русло», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ставится задача исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного «внешнего следа» в совершённом преступлении.

Ранее следователи в Словакии начали проверять версию о том, что совершивший покушение на Фицо действовал не один.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в сторону России в причастности к покушению на Фицо являются безумными.