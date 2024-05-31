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ФССП: сборы алиментов в России увеличились за год на 34%

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RT
Пресс-служба ФССП России заявила, что 22,7 млрд рублей долгов по алиментам было взыскано с граждан с февраля по конец мая 2024 года. Это на 34% больше, чем за соответствующий период 2023 года.
ФССП: сборы алиментов в России увеличились за год на 34%
  • РИА Новости

Отмечается, что по итогам работы за 2022 год остаток исполнительных производств о взыскании алиментов составлял 791 тыс., по итогам 2023 года — 772 тыс., по состоянию на 1 мая 2024 года — 758,5 тыс.

Также было возбуждено около 56,3 тыс. уголовных дел по ст. 5.35.1 КоАП России или ст. 157 УК России. После привлечения к ответственности должники выплатили 439 млн. рублей.

Уточняется, что 360 человек, которые полностью погасили долги, были освобождены от ответственности. Они выплатили почти 142 млн. рублей.

Вместе с этим судебные приставы направили 21 тыс. неплательщиков в службу занятости для трудоустройства. 

Ранее RT сообщал, что более 7 млн россиян оказались ограничены в выезде за границу из-за долгов.

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