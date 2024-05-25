ФССП: более 7 млн россиян оказались ограничены в выезде из-за долгов

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России заявили, что к 1 мая более 7 млн россиян оказались ограничены в выезде из-за долгов.

«По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из России действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств», — цитирует ведомство ТАСС.

Как отметили в ФСПП, к началу июня в 2022 году действовало 5,5 млн постановлений об ограничении права выезда, к июню 2021 года — 5,1 млн постановлений.

Ранее учредитель компании «Национальный центр банкротств» Дмитрий Токарев объяснил, что иногда гражданину приходится сталкиваться с правовыми последствиями из-за долгов, сделанных другим человеком с идентичными фамилией, именем и отчеством.