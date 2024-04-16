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Специалист Токарев рассказал, когда человеку могут приписать чужие долги

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Учредитель компании «Национальный центр банкротств» Дмитрий Токарев объяснил, что иногда гражданину приходится сталкиваться с правовыми последствиями из-за долгов, сделанных другим человеком с идентичными фамилией, именем и отчеством.

Это может быть ответственность по кредитам, штрафам, просрочкам платежей, объяснил эксперт в интервью RuNews24.

Такие «долги» могут привести к конфискации имущества в случае неуплаты штрафа или неисполнении судебного решения.

Чтобы избежать неприятностей, Токарев посоветовал сверить свои данные на сайте ФССП, а также проверять неоплаченные штрафы на сайте ГИБДД и следить за уведомлениями о задолженностях и штрафах на госуслугах.

При обнаружении нарушений, совершённых «двойником», следует немедленно сообщить об ошибке, заключил эксперт.

Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о самых опасных видах мошенничества.

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