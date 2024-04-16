Специалист Токарев рассказал, когда человеку могут приписать чужие долги
Это может быть ответственность по кредитам, штрафам, просрочкам платежей, объяснил эксперт в интервью RuNews24.
Такие «долги» могут привести к конфискации имущества в случае неуплаты штрафа или неисполнении судебного решения.
Чтобы избежать неприятностей, Токарев посоветовал сверить свои данные на сайте ФССП, а также проверять неоплаченные штрафы на сайте ГИБДД и следить за уведомлениями о задолженностях и штрафах на госуслугах.
При обнаружении нарушений, совершённых «двойником», следует немедленно сообщить об ошибке, заключил эксперт.
Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о самых опасных видах мошенничества.