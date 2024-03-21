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В Росфинмониторинге назвали самые опасные виды мошенничества

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Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о самых опасных выдах мошенничества.
В Росфинмониторинге назвали самые опасные виды мошенничества
  • Gettyimages.ru

«Помимо телефонного мошенничества со всем присущим ему разнообразием схем, очень опасны финансовые пирамиды», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, в их основе лежат приёмы социальной инженерии, дополненные агрессивным маркетингом, поэтому они могут нанести человеку максимальный ущерб.

«В случае с пирамидами обманутые люди зачастую месяцами отдают всё, что у них есть, влезают в огромные долги и даже продают недвижимость, стремясь выйти на «новый уровень в инвестициях», — сказал Курьянов.

Также эксперт обратил внимание на деятельность нелегальных кредиторов. В последнее время распространена схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга.

«Человеку предлагают, по сути, оформить получение займа под залог ликвидного имущества, скажем, автомобиля.
Он реализует автомобиль по явно заниженной цене псевдо-лизинговой компании и получает его обратно по договору лизинга. Условия такого «кредитования», как правило, кабальные и зачастую не позволяют выполнить обязательства по договору. Кончается это тем, что у человека забирают заложенное имущество», — сказал Курьянов.

Ранее сообщалось, что специалисты УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа составили усреднённый портрет жертв финансовых мошенников.

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