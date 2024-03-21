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В ЯНАО рассказали, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди 30—50 лет

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Специалисты УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа составили усреднённый портрет жертв финансовых мошенников.
В ЯНАО рассказали, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди 30—50 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

Выяснилось, что чаще всего жертвами становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним специальным или высшим образованием, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Костенко в ходе доклада депутатам заксобрания округа.

По его словам, в 70% случаев жертвы мошенников работают в коммерческих структурах, в том числе в топливно-энергетических компаниях.

Также, по имеющимся данным, на уловки мошенников часто попадаются работники здравоохранения и культуры.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» предупредил об использовании нейросетей мошенниками. По его словам, злоумышленники могут взломать аккаунты, получить доступ ко всем контактам и разослать сообщения, к примеру, с просьбой срочно выслать деньги, а с помощью ИИ они могут сгенерировать подтверждение от лица просящего.

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