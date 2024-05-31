Симоньян: неделю назад мне сообщили, что фонд Клуни работает над моим арестом

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.

Как стало известно ранее, американский фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов». Директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты».

Обращения по этому поводу ещё не направлены, но готовятся сразу в несколько стран, добавила Нейстат.

«Девочки! Ничего вы в нас, пропагандистах, не понимаете. Эти ваши «другие страны», где вы собираетесь нас арестовывать, лично мне не нужны и по пять копеек пучок. Тем более что на Ридненькой сейчас как раз черешня пошла», — отреагировала Симоньян в своём Telegram-канале.