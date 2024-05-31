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Американский Фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов»

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Американский Фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов», пишет СМИ-иноагент «Голос Америки»*.
Американский Фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов»
  • Gettyimages.ru

В статье говорится, что много лет в сознание россиян якобы «внедряют» ложные термины — от «киевского нацистского режима» до «деукраинизации».

«Пропаганда государственных и лояльных государству медиа в России, по мнению многих, вполне подготовила большую часть российского общества к принятию того, что их руководство сделало в феврале 2022 года», — отмечается в материале.

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать. Она лишь уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты».

«Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест... Это важно, потому что мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, — напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы... Один из способов преследования российских пропагандистов — это обращение к МУС с запросом о привлечении к ответственности и об открытии следствия по делу об их причастности к подстрекательству к геноциду. Но этот путь не самый простой», — сказала Нейстат.

Обращения по этому поводу ещё не направлены, но готовятся сразу в несколько стран, добавила она. В какие — не уточнила.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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