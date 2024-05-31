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Во Франции предотвращена подготовка теракта, планировавшегося во время Олимпиады

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Французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта во время соревнований по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене.
Во Франции предотвращена подготовка теракта, планировавшегося во время Олимпиады
  • РИА Новости
  • © Жюльен Маттиа

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральное управление внутренней безопасности страны. 

По имеющимся данным, в ходе операции, «проведённой 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене».

В материале отмечается, что молодой человек готовил нападение на стадион «Жоффруа-Гишар». 

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.

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