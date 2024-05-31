Во Франции предотвращена подготовка теракта, планировавшегося во время Олимпиады

Французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта во время соревнований по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральное управление внутренней безопасности страны.

По имеющимся данным, в ходе операции, «проведённой 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене».

В материале отмечается, что молодой человек готовил нападение на стадион «Жоффруа-Гишар».

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.