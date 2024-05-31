Во Франции предотвращена подготовка теракта, планировавшегося во время Олимпиады
- РИА Новости
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Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральное управление внутренней безопасности страны.
По имеющимся данным, в ходе операции, «проведённой 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни, который подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене».
В материале отмечается, что молодой человек готовил нападение на стадион «Жоффруа-Гишар».
Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.