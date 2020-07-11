Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции.
Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Эрдоган отметил, что страна продолжит «идти верным путём — к строительству великой и сильной Турции».

Также Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.

10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Затем Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.

В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции на этот счёт. Также сожаление выразили в ЕС, в ЮНЕСКО и в Русской православной церкви.

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