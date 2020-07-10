Госдеп прокомментировал решение Турции о смене статуса Айя-Софии

В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле на мечеть. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

© REUTERS/Murad Sezer

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — цитирует её заявление РИА Новости. По словам Ортагус, здание является важной частью «исторических объектов Стамбула». Ортагус напомнила, что Айя-София внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель Госдепа добавила, что власти Турции обязались сохранить доступ к этому объекту для всех посетителей. «С нетерпением ожидаем услышать планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для всех», — сказала Ортагус. 10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.