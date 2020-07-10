Госдеп прокомментировал решение Турции о смене статуса Айя-Софии

Короткая ссылка
В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле на мечеть. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Госдеп прокомментировал решение Турции о смене статуса Айя-Софии
  • © REUTERS/Murad Sezer

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — цитирует её заявление РИА Новости.

По словам Ортагус, здание является важной частью «исторических объектов Стамбула». Ортагус напомнила, что Айя-София внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представитель Госдепа добавила, что власти Турции обязались сохранить доступ к этому объекту для всех посетителей.

«С нетерпением ожидаем услышать планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для всех», — сказала Ортагус.

10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить