Госдеп прокомментировал решение Турции о смене статуса Айя-Софии
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«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — цитирует её заявление РИА Новости.
По словам Ортагус, здание является важной частью «исторических объектов Стамбула». Ортагус напомнила, что Айя-София внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Представитель Госдепа добавила, что власти Турции обязались сохранить доступ к этому объекту для всех посетителей.
«С нетерпением ожидаем услышать планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для всех», — сказала Ортагус.
10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.