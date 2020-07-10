В ЕС прокомментировали смену Турцией статуса собора Святой Софии
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По его словам, собор Святой Софии имеет большую «символическую, историческую и универсальную ценность».
«Вызывают сожаление постановление Государственного совета страны об отмене одного из знаковых решений современной Турции и решение президента Эрдогана отдать памятник в распоряжение Управления по религиозным делам», — сказал Бозель.
Он также заявил, что Турция как один из основателей международной организации «Альянс цивилизаций» взяла на себя «обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу».
10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в музей.
Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче собора Управлению по делам религии и разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей.