В ЕС прокомментировали смену Турцией статуса собора Святой Софии

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал решение турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
В ЕС прокомментировали смену Турцией статуса собора Святой Софии
  • © REUTERS/Murad Sezer

По его словам, собор Святой Софии имеет большую «символическую, историческую и универсальную ценность».

«Вызывают сожаление постановление Государственного совета страны об отмене одного из знаковых решений современной Турции и решение президента Эрдогана отдать памятник в распоряжение Управления по религиозным делам», — сказал Бозель.

Он также заявил, что Турция как один из основателей международной организации «Альянс цивилизаций» взяла на себя «обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу».

10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в музей.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче собора Управлению по делам религии и разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей.

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