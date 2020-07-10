Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
  • Reuters

«По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что вход в мечеть будет бесплатным, как и во все другие мечети Турции, в связи с тем, что Святая София лишается статуса музея.

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче собора Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей.

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