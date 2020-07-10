ЮНЕСКО выразила сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
ЮНЕСКО выразила сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

«Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус собора Святой Софии», — указано в заявлении.

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче собора Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения.

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